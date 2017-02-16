Трагедия произошла в деревне Гутище после семейного застолья, пишет « Свабоднае слова ».



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— Два брата 1972 и 1975 годов рождения распивали спиртные напитки в доме матери, — рассказала старший следователь Рогачевского районного отдела СК Татьяна Шаюк. — Между родственниками произошла ссора. Мать и младший брат вышли на крыльцо. В этот момент старший сын схватил охотничье ружье и выбежал на улицу, где направил оружие на своих родных, прицелился и выстрелил. Пуля попала в матери в живот. Брат не пострадал.

Осознав последствия, мужчина решил покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову, но остался жив. С огнестрельным ранением уха, щеки и шеи его доставили в больницу.

В отношении жителя Рогачевского района возбуждено уголовное дело.