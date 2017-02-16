МИНСК, 17 фев – Sputnik. Движение поездов на второй линии Минского метрополитена было восстановлено в 15:41, сообщила пресс-служба метрополитена в официальном аккаунте в Twitter.



© Фото: Минский метрополитен Человек упал на рельсы в метро: Автозаводская линия закрыта

Инцидент в метро произошел в 15:23 в пятницу на станции "Автозаводская" на рельсы упал человек, из-за чего линия была полностью остановлена.

"В 15:41 движение по Автозаводской линии восстановлено", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что при этом сама станция "Автозаводская" пока еще закрыта на вход для пассажиров.

Ранее в метрополитене сообщили, что пока подробности инцидента не будут раскрываться, а официальная информация о падении человека будет обнародована позже. В настоящее время о состоянии пострадавшего ничего не известно.