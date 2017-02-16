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Движение на Автозаводской линии Минского метрополитена восстановлено

17.02.2017 15:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев – Sputnik. Движение поездов на второй линии Минского метрополитена было восстановлено в 15:41, сообщила пресс-служба метрополитена в официальном аккаунте в Twitter.

Движение на Автозаводской линии Минского метрополитена восстановлено
© Фото: Минский метрополитен
Человек упал на рельсы в метро: Автозаводская линия закрыта

Инцидент в метро произошел в 15:23 в пятницу на станции "Автозаводская" на рельсы упал человек, из-за чего линия была полностью остановлена.

"В 15:41 движение по Автозаводской линии восстановлено", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что при этом сама станция "Автозаводская" пока еще закрыта на вход для пассажиров.

Ранее в метрополитене сообщили, что пока подробности инцидента не будут раскрываться, а официальная информация о падении человека будет обнародована позже. В настоящее время о состоянии пострадавшего ничего не известно.

 
Теги: Минск
 
 
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Пока станция "Автозаводская", на которой произошел инцидент, закрыта для пассажиров.

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