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Упавший на рельсы метро на "Автозаводской" человек погиб
17.02.2017 16:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев — Sputnik. Человек, упавший на пути на станции "Автозаводская" Минского метрополитена, погиб, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе столичного метро.
© Фото: Минский метрополитен
Инцидент в минской подземке произошел в 15:23: на рельсы с платформы станции
"Упавший на путь на станции "Автозаводская" мужчина погиб, его личность устанавливается", — сказали в пресс-службе.
Собеседники Sputnik также отметили, что мужчина упал на рельсы прямо перед идущим составом.
По информации Минского метрополитена, поезда не ходили по второй линии 18 минут.
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В настоящее время сотрудники милиции пытаются установить личность мужчины, погибшего в столичной подземке.
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