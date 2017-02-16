МИНСК, 17 фев — Sputnik. Человек, упавший на пути на станции "Автозаводская" Минского метрополитена, погиб, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе столичного метро.



© Фото: Минский метрополитен Движение на Автозаводской линии Минского метрополитена восстановлено

Инцидент в минской подземке произошел в 15:23: на рельсы с платформы станции упал человек , из-за чего движение на второй линии — "Автозаводской" — было полностью закрыто.

"Упавший на путь на станции "Автозаводская" мужчина погиб, его личность устанавливается", — сказали в пресс-службе.

Собеседники Sputnik также отметили, что мужчина упал на рельсы прямо перед идущим составом.

По информации Минского метрополитена, поезда не ходили по второй линии 18 минут.