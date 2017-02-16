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Упавший на рельсы метро на "Автозаводской" человек погиб

17.02.2017 16:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев — Sputnik. Человек, упавший на пути на станции "Автозаводская" Минского метрополитена, погиб, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе столичного метро.

Упавший на рельсы метро на "Автозаводской" человек погиб
© Фото: Минский метрополитен
Движение на Автозаводской линии Минского метрополитена восстановлено

Инцидент в минской подземке произошел в 15:23: на рельсы с платформы станции упал человек, из-за чего движение на второй линии — "Автозаводской" — было полностью закрыто.

"Упавший на путь на станции "Автозаводская" мужчина погиб, его личность устанавливается", — сказали в пресс-службе.

Собеседники Sputnik также отметили, что мужчина упал на рельсы прямо перед идущим составом.

По информации Минского метрополитена, поезда не ходили по второй линии 18 минут.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время сотрудники милиции пытаются установить личность мужчины, погибшего в столичной подземке.

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