МИНСК, 17 фев – Sputnik. Автобус и троллейбус столкнулись в центре Могилева, никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал, сообщили очевидцы ДТП в социальных сетях.



© Фото: ГАИ Минского района Лобовое ДТП в Минском районе: 3 человека попали в больницу

Авария на улице Первомайской возле центрального универсального магазина в областном центре произошла днем в пятницу – около 15:50.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы ДТП, троллейбус во время движения "догнал" едущий впереди автобус. В результате столкновения машин никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.

От удара транспортные средства получили механические повреждения.