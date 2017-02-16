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Автобус и троллейбус столкнулись в центре Могилева
17.02.2017 16:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев – Sputnik. Автобус и троллейбус столкнулись в центре Могилева, никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал, сообщили очевидцы ДТП в социальных сетях.
© Фото: ГАИ Минского района
Авария на улице Первомайской возле центрального универсального магазина в областном центре произошла днем в пятницу – около 15:50.
Как сообщают в социальных сетях очевидцы ДТП, троллейбус во время движения "догнал" едущий впереди автобус. В результате столкновения машин никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.
От удара транспортные средства получили механические повреждения.
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От удара транспортные средства получили механические повреждения, никто из пассажиров не пострадал.
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