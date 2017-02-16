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Автобус и троллейбус столкнулись в центре Могилева

17.02.2017 16:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев – Sputnik. Автобус и троллейбус столкнулись в центре Могилева, никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал, сообщили очевидцы ДТП в социальных сетях.

Автобус и троллейбус столкнулись в центре Могилева
© Фото: ГАИ Минского района
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Авария на улице Первомайской возле центрального универсального магазина в областном центре произошла днем в пятницу – около 15:50.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы ДТП, троллейбус во время движения "догнал" едущий впереди автобус. В результате столкновения машин никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.

От удара транспортные средства получили механические повреждения.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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От удара транспортные средства получили механические повреждения, никто из пассажиров не пострадал.

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