|
Снежная лавина сошла в Казахстане: погибли семь военнослужащих
17.02.2017 16:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев — Sputnik. Семь военнослужащих погибли в результате схода снежной лавины в Жамбылской области Казахстана, передает в четверг
Инцидент произошел днем 17 февраля в ущелье Коксай, где проходили боевую подготовку военнослужащие в/ч 91678. В ущелье внезапно произошел сход снежной лавины.
Спасатели совместно с сотрудниками МВД Казахстана ведут поисковые работы, создан оперативный штаб во главе с командующим региона "Юг". В ходе поисков были спасены 16 человек. Поиски остальных продолжаются.
По информации агентства, командир части также выехал на место происшествия, однако связи с ним нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обнаружены 16 выживших, поиски остальных ведут спасатели совместно с сотрудниками МВД страны.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии