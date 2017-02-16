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Снежная лавина сошла в Казахстане: погибли семь военнослужащих

17.02.2017 16:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев — Sputnik. Семь военнослужащих погибли в результате схода снежной лавины в Жамбылской области Казахстана, передает в четверг Sputnik Казахстан.

Инцидент произошел днем 17 февраля в ущелье Коксай, где проходили боевую подготовку военнослужащие в/ч 91678. В ущелье внезапно произошел сход снежной лавины.

Спасатели совместно с сотрудниками МВД Казахстана ведут поисковые работы, создан оперативный штаб во главе с командующим региона "Юг". В ходе поисков были спасены 16 человек. Поиски остальных продолжаются.

По информации агентства, командир части также выехал на место происшествия, однако связи с ним нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Обнаружены 16 выживших, поиски остальных ведут спасатели совместно с сотрудниками МВД страны.

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