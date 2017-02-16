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Метрополитен: на "Автозаводской" погиб 44-летний житель Могилева
17.02.2017 16:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, погибшего в пятницу днем на станции метро "Автозаводская" Минского метрополитена, – это 44-летний житель Могилева, сообщили Sputnik в пресс-службе столичной подземки.
© Sputnik / Виктор Толочко
ЧП в минском метро произошло в 15:23 пятницы: с платформы на рельсы станции "Автозаводская"
"Личность погибшего установлена — это 44-летний житель Могилева", — сказали в пресс-службе.
Ранее Sputnik в Минском метрополитене рассказали, что пассажир упал на пути прямо перед прибывающим на станцию поездом.
По информации пресс-службы подземки, движение на 2-й линии метро было закрыто из-за инцидента на 18 минут.
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Человек упал на рельсы метро на второй линии Минского метрополитена прямо перед прибывающим на станцию поездом.
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