МИНСК, 17 фев – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, погибшего в пятницу днем на станции метро "Автозаводская" Минского метрополитена, – это 44-летний житель Могилева, сообщили Sputnik в пресс-службе столичной подземки.



© Sputnik / Виктор Толочко Упавший на рельсы метро на "Автозаводской" человек погиб

ЧП в минском метро произошло в 15:23 пятницы: с платформы на рельсы станции "Автозаводская" упал мужчина . В связи с этим движение поездов на 2-й линии Минского метрополитена было полностью остановлено. От полученных травм пассажир скончался .

"Личность погибшего установлена — это 44-летний житель Могилева", — сказали в пресс-службе.

Ранее Sputnik в Минском метрополитене рассказали, что пассажир упал на пути прямо перед прибывающим на станцию поездом.

По информации пресс-службы подземки, движение на 2-й линии метро было закрыто из-за инцидента на 18 минут.

Читайте также:

Человек упал на рельсы в метро: Автозаводская линия закрыта>>