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Метрополитен: на "Автозаводской" погиб 44-летний житель Могилева

17.02.2017 16:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, погибшего в пятницу днем на станции метро "Автозаводская" Минского метрополитена, – это 44-летний житель Могилева, сообщили Sputnik в пресс-службе столичной подземки.

Метрополитен: на "Автозаводской" погиб 44-летний житель Могилева
© Sputnik / Виктор Толочко
Упавший на рельсы метро на "Автозаводской" человек погиб

ЧП в минском метро произошло в 15:23 пятницы: с платформы на рельсы станции "Автозаводская" упал мужчина. В связи с этим движение поездов на 2-й линии Минского метрополитена  было полностью остановлено. От полученных травм пассажир скончался.

"Личность погибшего установлена — это 44-летний житель Могилева", — сказали в пресс-службе.

Ранее Sputnik в Минском метрополитене рассказали, что пассажир упал на пути прямо перед прибывающим на станцию поездом.

По информации пресс-службы подземки, движение на 2-й линии метро было закрыто из-за инцидента на 18 минут.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Человек упал на рельсы метро на второй линии Минского метрополитена прямо перед прибывающим на станцию поездом.

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