﻿ В Гомеле в подвале дома жильцы нашли минометную мину, эвакуировали 65 человек. 21.by
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В Гомеле в подвале дома жильцы нашли минометную мину, эвакуировали 65 человек

17.02.2017 16:48 — ЧП | Tut.by  
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Минометный снаряд нашли во время уборки в подвале жильцы дома № 6 на улице Жемчужной в Новобелицком районе днем 17 февраля.


Фото: gomel. today

К месту вызова прибыли сотрудники МЧС, милиции и саперно-пиротехнической группы в/ч 5525. Из двух подъездов дома эвакуировали 65 человек.

— Найденный 82 мм минометный снаряд оказался без взрывателя. Его изъяли и отправили на экспертизу. После чего снаряд будет уничтожен. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются причины как снаряд оказался в подвале дома и пролежал там долгое время незамеченным, — сообщили TUT.BY в УВД Гомельского облисполкома.


Фото: gomel. today
 
 
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К месту вызова были направлены сотрудники МЧС, милиции и саперно-пиротехнической группы в/ч 5525. Из двух подъездов дома были эвакуированы 65 человек.

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