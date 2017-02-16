Минометный снаряд нашли во время уборки в подвале жильцы дома № 6 на улице Жемчужной в Новобелицком районе днем 17 февраля.



Фото: gomel. today

К месту вызова прибыли сотрудники МЧС, милиции и саперно-пиротехнической группы в/ч 5525. Из двух подъездов дома эвакуировали 65 человек.

— Найденный 82 мм минометный снаряд оказался без взрывателя. Его изъяли и отправили на экспертизу. После чего снаряд будет уничтожен. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются причины как снаряд оказался в подвале дома и пролежал там долгое время незамеченным, — сообщили TUT.BY в УВД Гомельского облисполкома.



Фото: gomel. today