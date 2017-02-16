МИНСК, 17 фев — Sputnik. Следователи и криминалисты работают на станции "Автозаводская" Минского метрополитена, где сегодня погиб мужчина, сообщили в СК.

Инцидент в метро произошел в 15:23 в пятницу на станции "Автозаводская", на рельсы упал 44-летний могилевчанин, из-за чего линия на 18 минут была полностью остановлена.

"Заводским районным отделом (Минск) Следственного комитета проводится проверка по факту смерти мужчины 1973 года рождения, который упал под поезд на станции метро "Автозаводская", — сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Следователями и эксперты-криминалисты проводят осмотр места происшествия. Опрашиваются очевидцы произошедшего. Просматриваются записи с камер видеонаблюдения.