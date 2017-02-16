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В столичном Дворце детей и молодежи нашли "подозрительный предмет". Всех эвакуировали
Вечером 17 февраля в столичном Дворце детей и молодежи нашли подозрительный предмет. В связи с этим из здания эвакуировали людей. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы.
«Во Дворце детей и молодежи нашли в корпусе какое-то тикающее устройство. Занятия сорваны, дети расходятся домой», — написал читатель. По версии другого, в здании нашли что-то, похожее на гранату.
«Стоят толпы на улице, на стоянку не пускают машины», — пишет еще один человек.
Будет дополнено.
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Об этом TUT.BY сообщили очевидцы.
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