﻿ В столичном Дворце детей и молодежи нашли "подозрительный предмет". Всех эвакуировали. 21.by
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В столичном Дворце детей и молодежи нашли "подозрительный предмет". Всех эвакуировали

17.02.2017 19:45 — ЧП | Tut.by  
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Вечером 17 февраля в столичном Дворце детей и молодежи нашли подозрительный предмет. В связи с этим из здания эвакуировали людей. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы.


Фото предоставлено читателем

«Во Дворце детей и молодежи нашли в корпусе какое-то тикающее устройство. Занятия сорваны, дети расходятся домой», — написал читатель. По версии другого, в здании нашли что-то, похожее на гранату.

«Стоят толпы на улице, на стоянку не пускают машины», — пишет еще один человек.

Будет дополнено.

 
 
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