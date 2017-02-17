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Молодая балерина покончила с собой в Минске

17.02.2017 20:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев – Sputnik. Молодая белорусская балерина Марина Парамонова покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна, сообщило издание "Наша нива" со ссылкой на знакомых артистки.

Молодая балерина покончила с собой в Минске
© Sputnik / Констанция Ждановская
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Сообщается, что в последнее время девушка тяжело болела. При этом о причинах суицида пока ничего не известно.

Известно, что Парамонова четыре года назад ушла из труппы Большого академического театра оперы и балета.

Среди ролей Парамоновой были Джульетта в "Ромео и Джульетте", Китри и Дульсинея в "Дон Кихоте", Мария в "Бахчисарайском фонтане" и другие. Балерина являлась лауреатом Международного юношеского конкурса классического танца "Хрустальная туфелька" в Харькове (Украина, 2004 год), а также Международного конкурса учащихся хореографических школ в Пекине (Китай, 2006 год). Парамонова приобрела известность в Беларуси не только благодаря своей творческой деятельности — она сидела рядом с президентом Беларуси Александром Лукашенко во время открытия театра после реконструкции в 2009 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди ролей Парамоновой были Джульетта в "Ромео и Джульетте", Китри и Дульсинея в "Дон Кихоте", Мария в "Бахчисарайском фонтане" и другие.

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