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Детей эвакуировали в Минске из Дворца молодежи из-за учебной гранаты
17.02.2017 20:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев – Sputnik. Более 150 детей были эвакуированы в пятницу в Минске из Дворца детей и молодежи из-за учебной гранаты, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
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Инцидент произошел вечером в пятницу около 19:30, об обнаружении потенциально опасного предмета и эвакуации детей из дворца сообщили в социальных сетях очевидцы, при этом сначала речь шла о некой коробке.
"Во Дворце детей и молодежи саперы проверяли подозрительную коробку", – сказали в ГУВД.
По информации минской милиции, из здания были эвакуированы около 150 детей, правоохранителей вызвал во дворец бдительный сторож.
Сообщается, что в здании была обнаружена учебная граната Ф1, в настоящее время сотрудники милиции ищут лицо, которое могло оставить его в учреждении.
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Правоохранителей вызвал во дворец бдительный сторож, который обнаружил опасный предмет.
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