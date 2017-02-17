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Ассенизаторский грузовик перевернулся в Барановичах, упав на Opel

17.02.2017 19:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев – Sputnik. Ассенизаторский грузовой автомобиль перевернулся в Барановичах, упав на легковой Opel Astra, сообщило издание Intex-Press со ссылкой на очевидцев.

Ассенизаторский грузовик перевернулся в Барановичах, упав на Opel
© Фото: ГАИ Минского района
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ДТП произошло вечером 17 февраля в райцентре в микрорайоне Боровки, на пересечении улиц Скорины и Домейки.

Как сообщает издание, ассенизаторский грузовик с цистерной ГАЗ-53 ехал по второстепенной дороге и не пропустил Opel.

В результате столкновения ГАЗ перевернулся, придавив легковушку. По предварительным данным, никто из водителей в ДТП не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным, никто из водителей в ДТП на пересечении улиц Скорины и Домейки не пострадал.

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