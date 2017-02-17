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Ассенизаторский грузовик перевернулся в Барановичах, упав на Opel
17.02.2017 19:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев – Sputnik. Ассенизаторский грузовой автомобиль перевернулся в Барановичах, упав на легковой Opel Astra, сообщило издание
© Фото: ГАИ Минского района
ДТП произошло вечером 17 февраля в райцентре в микрорайоне Боровки, на пересечении улиц Скорины и Домейки.
Как сообщает издание, ассенизаторский грузовик с цистерной ГАЗ-53 ехал по второстепенной дороге и не пропустил Opel.
В результате столкновения ГАЗ перевернулся, придавив легковушку. По предварительным данным, никто из водителей в ДТП не пострадал.
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По предварительным данным, никто из водителей в ДТП на пересечении улиц Скорины и Домейки не пострадал.
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