МИНСК, 17 фев – Sputnik. Ассенизаторский грузовой автомобиль перевернулся в Барановичах, упав на легковой Opel Astra, сообщило издание Intex-Press со ссылкой на очевидцев.



© Фото: ГАИ Минского района Лобовое ДТП в Минском районе: 3 человека попали в больницу

ДТП произошло вечером 17 февраля в райцентре в микрорайоне Боровки, на пересечении улиц Скорины и Домейки.

Как сообщает издание, ассенизаторский грузовик с цистерной ГАЗ-53 ехал по второстепенной дороге и не пропустил Opel.

В результате столкновения ГАЗ перевернулся, придавив легковушку. По предварительным данным, никто из водителей в ДТП не пострадал.