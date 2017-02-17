Молодая белорусская балерина Марина Парамонова покончила жизнь самоубийством. Ее друзья подтвердили информацию « Нашай нiве ». Девушка выбросилась из окна после тяжелой болезни.

Фото: «Вечерний Минск»

О причинах суицида пока ничего не известно.

Среди ее ролей были Джульетта, Китри и Дульсинея в «Дон Кихоте», Мария в «Бахчисарайском фонтане» и другие. Четыре года назад Парамонова ушла из труппы Большого театра.

Когда в 2009 году Большой театр открывался после реконструкции, Парамонова сидела на торжественном концерте рядом с Александром Лукашенко, сообщает «Наша нiва».