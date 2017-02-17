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Молодая известная балерина покончила с собой в Минске

18.02.2017 00:01 — ЧП | Tut.by  
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Молодая белорусская балерина Марина Парамонова покончила жизнь самоубийством. Ее друзья подтвердили информацию «Нашай нiве». Девушка выбросилась из окна после тяжелой болезни.

Фото: «Вечерний Минск»

О причинах суицида пока ничего не известно.

Среди ее ролей были Джульетта, Китри и Дульсинея в «Дон Кихоте», Мария в «Бахчисарайском фонтане» и другие. Четыре года назад Парамонова ушла из труппы Большого театра.

Когда в 2009 году Большой театр открывался после реконструкции, Парамонова сидела на торжественном концерте рядом с Александром Лукашенко, сообщает «Наша нiва».

 
Теги: Минск
 
 
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Известно, что в последнее время она страдала от тяжелой болезни.

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