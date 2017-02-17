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Молодая известная балерина покончила с собой в Минске
Молодая белорусская балерина Марина Парамонова покончила жизнь самоубийством. Ее друзья подтвердили информацию «
О причинах суицида пока ничего не известно.
Среди ее ролей были Джульетта, Китри и Дульсинея в «Дон Кихоте», Мария в «Бахчисарайском фонтане» и другие. Четыре года назад Парамонова ушла из труппы Большого театра.
Когда в 2009 году Большой театр открывался после реконструкции, Парамонова сидела на торжественном концерте рядом с Александром Лукашенко, сообщает «Наша нiва».
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Известно, что в последнее время она страдала от тяжелой болезни.
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Архив (ЧП)
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