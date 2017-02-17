﻿ Повар-тунеядец из Бреста выманил на "виртуальное" кафе $18 тыс.. 21.by
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Повар-тунеядец из Бреста выманил на "виртуальное" кафе $18 тыс.

18.02.2017 10:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 фев – Sputnik. Управление Следственного комитета по Брестской области расследует дело, возбужденное в отношении уроженца Кобрина, который под разными предлогами выманил у знакомых более 18 тысяч долларов США, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Проживающий с 2014 года в Бресте 24-летний уроженец Кобрина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси – мошенничество, совершенное в крупном размере. 

"Мужчина в течение 2015-2016 годов завладел денежными средствами семи граждан на сумму более 18000 долларов", – сказала Дранькова.

По ее словам, молодой человек брал деньги для развития виртуального проекта, открытия кафе, вклада в интернет-игру, оплаты дорогостоящего лечения родственника. При этом мужчина обещал, что вернет долг с 50% надбавкой. 

Собеседница Sputnik отметила, что он также уговорил родственника оформить кредит на сумму 2 тысячи рублей, но выплачивать его, как обещал, не стал.

"Обвиняемый в указанный период несколько месяцев работал поваром в ресторане областного центра, после чего официальной трудовой деятельностью не занимался", – сказала Дранькова.

В настоящее время мужчина заключен под стражу, следователи ищут  потерпевших от его действий.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В настоящее время мужчина заключен под стражу, следователи ищут потерпевших от его действий.

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