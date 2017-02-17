МИНСК, 18 фев – Sputnik. Гибель мужчины в пятницу 17 февраля на стации "Автозаводская" стал вторым смертельным случаем в текущем году в столичной подземке.



© Фото: Минский метрополитен Человек упал на рельсы в метро: Автозаводская линия закрыта

Когда произошло

О задержке в движении поездов метро в социальных сетях начали писать минчане: граждане предположили, что в метрополитене могло произойти какое-либо ЧП.

В пятницу Минский метрополитен в официальном аккаунте в Twitter сообщил, что вторая – Автозаводская – линия метро полностью остановлена.

В пресс-службе метро уточнили, что поезда не ходят из-за нештатной ситуации на одной из станций: по предварительной информации, с перрона на "Автозаводской" под колеса состава упал пассажир .

Метрополитен не стал сообщать подробности ЧП, уточнив лишь, что станция закрыта на вход и выход.

18 минут

Спустя некоторое время в метрополитене заявили, что движение на линии восстановлено – задержка поездов составила 18 минут.

При этом в пресс-службе отметили, что станция "Автозаводская" все еще не работает, так как на место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Погибший

Милиция, работавшая на месте происшествия, смогла оперативно установить личность погибшего – им оказался 44-летний житель Могилева . При этом стало известно, что мужчина упал на рельсы прямо перед прибывающим на станцию составом.

Как рассказал Sputnik официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович, Заводской райотдел Минска начал по факту смерти мужчины проверку .



© Sputnik / Виктор Толочко Минчанка погибла в метро на второй день нового года

Представитель СК не стал озвучивать версии причин произошедшего, заявив лишь, что правоохранители изучают видеозаписи камер, а также опрашивают свидетелей.

Второй за 2 месяца

Первый трагический случай в минском метро в текущем году произошел 2 января – жительница столицы упала на рельсы и погибла .

Тогда задержка в движении поездов на первой линии – "Московской" – составила 30 минут.