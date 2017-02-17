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ЧП на "Автозаводской": второй погибший за два месяца
18.02.2017 10:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Гибель мужчины в пятницу 17 февраля на стации "Автозаводская" стал вторым смертельным случаем в текущем году в столичной подземке.
© Фото: Минский метрополитен
Когда произошло
О задержке в движении поездов метро в социальных сетях начали писать минчане: граждане предположили, что в метрополитене могло произойти какое-либо ЧП.
В пятницу Минский метрополитен в официальном аккаунте в Twitter сообщил, что вторая – Автозаводская – линия метро полностью остановлена.
В пресс-службе метро уточнили, что поезда не ходят из-за нештатной ситуации на одной из станций: по предварительной информации, с перрона на "Автозаводской" под колеса состава
Метрополитен не стал сообщать подробности ЧП, уточнив лишь, что станция закрыта на вход и выход.
18 минут
Спустя некоторое время в метрополитене заявили, что
При этом в пресс-службе отметили, что станция "Автозаводская" все еще не работает, так как на место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Погибший
Милиция, работавшая на месте происшествия, смогла оперативно установить личность погибшего – им оказался
Как рассказал Sputnik официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович, Заводской райотдел Минска
© Sputnik / Виктор Толочко
Представитель СК не стал озвучивать версии причин произошедшего, заявив лишь, что правоохранители изучают видеозаписи камер, а также опрашивают свидетелей.
Второй за 2 месяца
Первый трагический случай в минском метро в текущем году произошел 2 января –
Тогда задержка в движении поездов на первой линии – "Московской" – составила 30 минут.
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В настоящее время Следственный комитет Беларуси проводит по факту смерти жителя Могилева в метро проверку.
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