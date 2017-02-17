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"Всем труба" в Слуцке: 60 домов оставались без тепла и горячей воды

18.02.2017 11:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 фев – Sputnik. Порыв трубопровода горячего водоснабжения в Слуцке привел к отключению тепла и горячей воды 60 многоквартирных домов, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС.

"Всем труба" в Слуцке: 60 домов оставались без тепла и горячей воды
© Sputnik Вадим Жернов
Из-за порыва водопровода в Логойске 700 домов остались без воды

По данным специалистов, сообщение о порыве трубопровода теплотрассы диаметром 400 миллиметров в Слуцке по улице 14 Партизан поступило днем 17 февраля. 

"Без теплоснабжения и горячего водоснабжения оставались 60 многоквартирных жилых домов, 2 детских дошкольных учреждения и средняя школа", – сообщили в УМЧС.

Там проинформировали, что авария была устранена в ночь с пятницы на субботу, снабжение потребителей горячей водой и теплом было восстановлено в 02:20 субботы.

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме того, была прекращена подача теплоснабжения в два детских сада и среднюю школу. Устранили порыв трубопровода только в ночь на субботу.

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