|
"Всем труба" в Слуцке: 60 домов оставались без тепла и горячей воды
18.02.2017 11:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Порыв трубопровода горячего водоснабжения в Слуцке привел к отключению тепла и горячей воды 60 многоквартирных домов, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС.
© Sputnik Вадим Жернов
По данным специалистов, сообщение о порыве трубопровода теплотрассы диаметром 400 миллиметров в Слуцке по улице 14 Партизан поступило днем 17 февраля.
"Без теплоснабжения и горячего водоснабжения оставались 60 многоквартирных жилых домов, 2 детских дошкольных учреждения и средняя школа", – сообщили в УМЧС.
Там проинформировали, что авария была устранена в ночь с пятницы на субботу, снабжение потребителей горячей водой и теплом было восстановлено в 02:20 субботы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, была прекращена подача теплоснабжения в два детских сада и среднюю школу. Устранили порыв трубопровода только в ночь на субботу.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии