МИНСК, 18 фев – Sputnik. Порыв трубопровода горячего водоснабжения в Слуцке привел к отключению тепла и горячей воды 60 многоквартирных домов, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС.



© Sputnik Вадим Жернов Из-за порыва водопровода в Логойске 700 домов остались без воды

По данным специалистов, сообщение о порыве трубопровода теплотрассы диаметром 400 миллиметров в Слуцке по улице 14 Партизан поступило днем 17 февраля.

"Без теплоснабжения и горячего водоснабжения оставались 60 многоквартирных жилых домов, 2 детских дошкольных учреждения и средняя школа", – сообщили в УМЧС.

Там проинформировали, что авария была устранена в ночь с пятницы на субботу, снабжение потребителей горячей водой и теплом было восстановлено в 02:20 субботы.