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Сельчанин и его мать погибли на пожаре в Мозырском районе

18.02.2017 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 фев – Sputnik. Два человека погибли в результате пожара в Мозырском районе, сообщили Sputnik  в субботу в Гомельском областном УМЧС.

Сельчанин и его мать погибли на пожаре в Мозырском районе
© flickr.com/ ravenheart-tka
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Спасатели информацию о возгорании жилого дома в деревне Мелешковичи получили накануне в 21:19. 

"По прибытии МЧС к месту вызова деревянный дом был полностью охвачен огнем. Хозяин домовладения, был вынесен из дома и находился на улице без признаков жизни", – сказали в управлении.

Там также сообщили, что осмотревшие мужчину медики скорой констатирована его смерть. Впоследствии при разборке обрушившейся крыши на полу в комнате был обнаружен труп матери погибшего. 

В качестве версии возникновения огня в МЧС рассматривают  нарушение правил эксплуатации печей.

 
Теги: Минск
 
 
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В качестве версии возникновения огня в МЧС рассматривают нарушение правил эксплуатации печей.

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