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Сельчанин и его мать погибли на пожаре в Мозырском районе
18.02.2017 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Два человека погибли в результате пожара в Мозырском районе, сообщили Sputnik в субботу в Гомельском областном УМЧС.
Спасатели информацию о возгорании жилого дома в деревне Мелешковичи получили накануне в 21:19.
"По прибытии МЧС к месту вызова деревянный дом был полностью охвачен огнем. Хозяин домовладения, был вынесен из дома и находился на улице без признаков жизни", – сказали в управлении.
Там также сообщили, что осмотревшие мужчину медики скорой констатирована его смерть. Впоследствии при разборке обрушившейся крыши на полу в комнате был обнаружен труп матери погибшего.
В качестве версии возникновения огня в МЧС рассматривают нарушение правил эксплуатации печей.
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В качестве версии возникновения огня в МЧС рассматривают нарушение правил эксплуатации печей.
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