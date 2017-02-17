МИНСК, 18 фев – Sputnik. Два человека погибли в результате пожара в Мозырском районе, сообщили Sputnik в субботу в Гомельском областном УМЧС.

Спасатели информацию о возгорании жилого дома в деревне Мелешковичи получили накануне в 21:19.

"По прибытии МЧС к месту вызова деревянный дом был полностью охвачен огнем. Хозяин домовладения, был вынесен из дома и находился на улице без признаков жизни", – сказали в управлении.

Там также сообщили, что осмотревшие мужчину медики скорой констатирована его смерть. Впоследствии при разборке обрушившейся крыши на полу в комнате был обнаружен труп матери погибшего.

В качестве версии возникновения огня в МЧС рассматривают нарушение правил эксплуатации печей.