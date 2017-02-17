МИНСК, 18 фев – Sputnik. Автомобильная авария парализовала проспект Независимости в Минске днем в субботу, передает корреспондент Sputnik.

ДТП произошло около 13:45 на пересечении проспекта с улицей Городской Вал, возле магазина "Чараўнiца".

Как передает корреспондент Sputnik, на главной улице Минска столкнулись внедорожник Mitsubishi и легковой автомобиль Opel.

По данным сервиса Яндекс. Пробки, затор из машин образовался от площади Независимости до Городского Вала. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ.