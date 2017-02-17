МИНСК, 18 фев – Sputnik. Правоохранительные органы Минска возбудили уголовное дело в отношении безработного жителя столицы, который повредил чужой легковой автомобиль, станцевав на нем, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

В Советское РУВД столицы от 29-летнего жителя района поступило заявление о том, что его автомобиль поврежден. Вечером он оставил свое транспортное средство на парковке, а утром обнаружил на нем вмятины.

"Было установлено, что владелец припарковал автомобиль недалеко от бильярдного клуба по улице Сурганова, после чего отправился домой. В это время в данном клубе отдыхала компания парней-минчан 1985 года рождения, которые завязали знакомство с девушками. Утром, проводив дам до такси, молодые люди отправились домой. В какой-то момент один из них решил задержаться у припаркованного недалеко автомобиля, взобрался на него и изобразил танец", – рассказали в ГУВД.

В ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска Советского РУВД столицы были установлены личности девушек, с которыми познакомились молодые люди. Они и помогли оперативникам установить личность парней.

Как рассказал заместитель начальника Советского РУВД Минска Виктор Станиславчик, за совершение хулиганских действий в отношении задержанного, который является безработным, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси ("Хулиганство").

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до трех лет.