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За сутки на пожарах в Беларуси погибли шесть человек

18.02.2017 14:43 — ЧП | Tut.by  
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За последние сутки на пожарах в Гомельской и Минской областях погибли шесть человек, сообщает МЧС. Следователи проводят проверки по фактам смерти людей.

Пожар в Минской области произошел на территории садового товарищества «Мотор» в Пуховичском районе. О возгорании дачного дома спасателям сообщили в 03.09 утра. Дом принадлежал водителю ОАО «Белдортранс». На пожаре погибли трое молодых людей: сын хозяина 1994 года рождения и его гости 1993-го и 1995-го годов рождения. Причина пожара устанавливается.

Еще два пожара произошли в Гомельской области. На одном из них, в деревне Совхозная Буда-Кошелевского района, погибла 87-летняя пенсионерка. Спасатели обнаружили ее труп на полу в горящей комнате. К моменту их приезда огонь охватил кровлю дома. Причина пожара устанавливается. Одна из версий — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.


Такая же причина, как предполагают спасатели, у пожара, случившегося в деревне Мелешковичи Мозырского района. Сообщение о возгорании поступило вечером 17 февраля. Когда подразделения МЧС прибыли на место, деревянный дом был полностью охвачен огнем. Хозяина дома вынесли из дома соседи, но он не подавал признаков жизни. Медики констатировали смерть. Позже, при разборе обрушившихся перекрытий, на полу в жилой комнате был найден труп матери хозяина дома.


 
 
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За последние сутки на пожарах в Гомельской и Минской областях погибли шесть человек, сообщает МЧС. Следователи проводят проверки по фактам смерти людей.

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