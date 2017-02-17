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Компания молодых людей сгорела на даче в Пуховичском районе

18.02.2017 15:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 фев – Sputnik. Трое молодых людей погибли в результате пожара дачного дома в Пуховичском районе, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.

Компания молодых людей сгорела на даче в Пуховичском районе
© Фото: МЧС Беларуси
Сельчанин и его мать погибли на пожаре в Мозырском районе

Информация о возгорании дома на территории садового товарищества "Мотор" возле деревни Ваньковщина поступила спасателям столичной области в субботу в 03:09.

"В результате пожара погибли сын хозяина дачи  и находившиеся в гостях граждане", – сообщили Sputnik в управлении.

По информации спасателей, погибшие – молодые люди 24 до 25 лет, 

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины пожара в садовом товариществе.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины пожара в садовом товариществе.

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