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Компания молодых людей сгорела на даче в Пуховичском районе
18.02.2017 15:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Трое молодых людей погибли в результате пожара дачного дома в Пуховичском районе, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
Информация о возгорании дома на территории садового товарищества "Мотор" возле деревни Ваньковщина поступила спасателям столичной области в субботу в 03:09.
"В результате пожара погибли сын хозяина дачи и находившиеся в гостях граждане", – сообщили Sputnik в управлении.
По информации спасателей, погибшие – молодые люди 24 до 25 лет,
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины пожара в садовом товариществе.
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В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины пожара в садовом товариществе.
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