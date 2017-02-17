МИНСК, 18 фев – Sputnik. Один человек погиб в Бельгии в результате схода с рельсов пассажирского поезда, сообщил телеканал VTM .

Поезд сошел с рельсов на выезде с вокзала города Лювен в центральной части Бельгии, около 20 человек получили ранения. В результате происшествия железнодорожное движение на разных направлениях приостановлено. Причины инцидента пока неизвестны.

По данным телеканала VRT, погибший не был пассажиром поезда. На место происшествия прибыл премьер-министр страны Шарль Мишель.

Информацию об одном погибшем подтверждает бургомистр Лювена Луи Тоббак.

Издание Derniere Heure пишет, что 25 человек получили ранения, двое из них – серьезные. В больницу доставили 14 человек.

Поезда между Лювеном и столицей Брюсселем, включая те, что направляются в бельгийский аэропорт, отменены.