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Сход с рельсов поезда в Бельгии: один человек погиб
18.02.2017 18:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Один человек погиб в Бельгии в результате схода с рельсов пассажирского поезда, сообщил телеканал
Поезд сошел с рельсов на выезде с вокзала города Лювен в центральной части Бельгии, около 20 человек получили ранения. В результате происшествия железнодорожное движение на разных направлениях приостановлено. Причины инцидента пока неизвестны.
По данным телеканала VRT, погибший не был пассажиром поезда. На место происшествия прибыл премьер-министр страны Шарль Мишель.
Информацию об одном погибшем подтверждает бургомистр Лювена Луи Тоббак.
Издание Derniere Heure пишет, что 25 человек получили ранения, двое из них – серьезные. В больницу доставили 14 человек.
Поезда между Лювеном и столицей Брюсселем, включая те, что направляются в бельгийский аэропорт, отменены.
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Погибший не был пассажиром поезда, 25 человек получили ранения, двое из них – серьезные.
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