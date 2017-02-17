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Сход с рельсов поезда в Бельгии: один человек погиб

18.02.2017 18:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 фев – Sputnik. Один человек погиб в Бельгии в результате схода с рельсов пассажирского поезда, сообщил телеканал VTM.

Поезд сошел с рельсов на выезде с вокзала города Лювен в центральной части Бельгии, около 20 человек получили ранения. В результате происшествия железнодорожное движение на разных направлениях приостановлено. Причины инцидента пока неизвестны.

По данным телеканала VRT, погибший не был пассажиром поезда. На место происшествия прибыл премьер-министр страны Шарль Мишель.

Информацию об одном погибшем подтверждает бургомистр Лювена Луи Тоббак.

Издание Derniere Heure пишет, что 25 человек получили ранения, двое из них – серьезные. В больницу доставили 14 человек.

Поезда между Лювеном и столицей Брюсселем, включая те, что направляются в бельгийский аэропорт, отменены.

 
Теги: Минск
 
 
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Погибший не был пассажиром поезда, 25 человек получили ранения, двое из них – серьезные.

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