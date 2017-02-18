﻿ В Сморгонском районе у китайцев украли запчасти к линии электропередачи, которую строят для БелАЭС. 21.by
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В Сморгонском районе у китайцев украли запчасти к линии электропередачи, которую строят для БелАЭС

18.02.2017 22:51 — ЧП | Tut.by  
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В деревне Щепаны Сморгонского района неизвестный злоумышленник помешал китайской компании строить линию электропередачи для Белорусской атомной электростанции.

Преступник похитил 14 металлических уголков стоимостью 1200 рублей. Пропажу обнаружили 14 февраля. Начальник Сморгонского районного отдела Следственного комитета Андрей Резин рассказал Край.бай:

— Заявление в милицию написал сотрудник компании по имени Джуаль Ли. Линию электропередачи в Островецкий район китайцы ведут рядом со Щепанами. Это на границе с Ошмянским районом, поэтому, не факт, что злоумышленник со Сморгонщины. Строительная площадка не охраняется. Видимо, в Китае с таких площадок не воруют. К сожалению, у нас это не так.

Сморгонский РОСК возбудил уголовное дело по первой части статьи 205 Уголовного кодекса «Кража». Максимальное наказание за такое преступление — три года лишения свободы.

 
 
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В деревне Щепаны Сморгонского района неизвестный злоумышленник помешал китайской компании строить линию электропередачи для Белорусской атомной...

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