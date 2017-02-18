МИНСК, 18 фев – Sputnik. Неизвестный злоумышленник в деревне Щепаны Сморгонского района Гродненской области помешал китайской компании строить линию электропередач для Белорусской атомной электростанции, сообщил ресурс " Край ".



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Преступник похитил 14 металлических уголков стоимостью 1,2 тысячи рублей, пропажа была обнаружена 14 февраля.

"Заявление в милицию написал сотрудник компании по имени Джуаль Ли. Линию электропередач в Островецкий район китайцы ведут рядом со Щепанами. Это на границе с Ошмянским районом, поэтому не факт, что злоумышленник со Сморгонщины", – приводит издание слова начальника Сморгонского райотдела Следственного комитета Беларуси Андрея Резина.

Резин отметил, что строительная площадка не охраняется. "Видимо, в Китае с таких площадок не воруют. К сожалению, у нас это не так", – добавил он.

Сморгонский РОСК возбудил уголовное дело по первой части статьи 205 УК Беларуси ("кража"), санкции статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Как ранее сообщал Sputnik, Беларусь при финансовой и технической поддержке Китая реализует проект по строительству ЛЭП для выдачи электрической мощности с БелАЭС.