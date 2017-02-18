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ЧП на линии для БелАЭС: у китайцев украли детали к строящейся ЛЭП

18.02.2017 21:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 фев – Sputnik. Неизвестный злоумышленник в деревне Щепаны Сморгонского района Гродненской области помешал китайской компании строить линию электропередач для Белорусской атомной электростанции, сообщил ресурс "Край".

ЧП на линии для БелАЭС: у китайцев украли детали к строящейся ЛЭП
© Sputnik / Виктор Толочко
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Преступник похитил 14 металлических уголков стоимостью 1,2 тысячи рублей, пропажа была обнаружена 14 февраля. 

"Заявление в милицию написал сотрудник компании по имени Джуаль Ли. Линию электропередач в Островецкий район китайцы ведут рядом со Щепанами. Это на границе с Ошмянским районом, поэтому не факт, что злоумышленник со Сморгонщины", – приводит издание слова начальника Сморгонского райотдела Следственного комитета Беларуси Андрея Резина.

Резин отметил, что строительная площадка не охраняется. "Видимо, в Китае с таких площадок не воруют. К сожалению, у нас это не так", – добавил он.

Сморгонский РОСК возбудил уголовное дело по первой части статьи 205 УК Беларуси ("кража"), санкции статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. 

Как ранее сообщал Sputnik, Беларусь при финансовой и технической поддержке Китая реализует проект по строительству ЛЭП для выдачи электрической мощности с БелАЭС.

 
Теги: Минск
 
 
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Заявление в милицию о краже металлических деталей написал сотрудник китайской компании, которая ведет строительство, возбуждено уголовное дело.

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