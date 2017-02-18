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Наводнение после шторма привело к гибели четырех человек в Калифорнии

19.02.2017 13:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 фев — Spitnik. Минимум четыре человека стали жертвами шторма и сопутствующего наводнения на юге штата Калифорния в США. Об этом сообщает американский телеканал ABC News.

Наводнение после шторма привело к гибели четырех человек в Калифорнии
© RUPTLY.
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В одном из пригородов Лос-Анжелеса сильный ветер (около 100 км в час) повалил деревья и оборвал линии электропередачи, обрушив их на проезжающий автомобиль. В результате инцидента 55-летний водитель получил удар током, мужчина скончался в больнице.

Еще два человека скончались в результате отдельных ДТП в Сан-Диего, а в городе Сан-Бернардино мужчина был найден мертвым в затопленном автомобиле.

Также в окрестностях Лос-Анджелеса две машины опрокинулась в массивный водосточный колодец. Сообщается, что спасателям удалось вызволить из ловушки одну женщину. Она была доставлена в госпиталь.

"Шторм является самым сильным в южной части Калифорнии в этом сезоне. Не исключено, что буря станет и самой мощной в регионе за последние шесть лет", — сказано в заявлении Национальной метеорологической службы США.

 
Теги: Минск
 
 
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