МИНСК, 19 фев — Spitnik. Минимум четыре человека стали жертвами шторма и сопутствующего наводнения на юге штата Калифорния в США. Об этом сообщает американский телеканал ABC News .

В одном из пригородов Лос-Анжелеса сильный ветер (около 100 км в час) повалил деревья и оборвал линии электропередачи, обрушив их на проезжающий автомобиль. В результате инцидента 55-летний водитель получил удар током, мужчина скончался в больнице.

Еще два человека скончались в результате отдельных ДТП в Сан-Диего, а в городе Сан-Бернардино мужчина был найден мертвым в затопленном автомобиле.

Также в окрестностях Лос-Анджелеса две машины опрокинулась в массивный водосточный колодец. Сообщается, что спасателям удалось вызволить из ловушки одну женщину. Она была доставлена в госпиталь.

"Шторм является самым сильным в южной части Калифорнии в этом сезоне. Не исключено, что буря станет и самой мощной в регионе за последние шесть лет", — сказано в заявлении Национальной метеорологической службы США.