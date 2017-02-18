﻿ Alfa Romeo протаранила забор городского парка в Гомеле. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Alfa Romeo протаранила забор городского парка в Гомеле

19.02.2017 16:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Спасатели деблокировали пострадавшего водителя, который совершил ДТП в Гомеле, сообщили Sputnik в Гомельском ОУМЧС.

Alfa Romeo протаранила забор городского парка в Гомеле
© Sputnik Наталья Селиверстова
Двое россиян погибли в ДТП с белорусской фурой под Вязьмой

Инцидент произошел в ночь на воскресенье на перекрестке улиц Гагарина и Комиссарова, что возле парка имени Луначарского, в областном центре. Прибывшая на место происшествия бригада спасателей обнаружила водителя, зажатого в искореженной Alfa Romeo 155.

Сотрудники МЧС с помощью специнструмента освободили пострадавшего мужчину из "Альфы" и передали медицинским работникам.

По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с проезжей части.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Освобожденный спасателями с помощью специального инструмента из разбитой машины водитель был госпитализирован.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Двое россиян погибли в ДТП с белорусской фурой под Вязьмой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика