|
Взрыв на рынке в Могадишо: 35 погибших, около 40 ранены
19.02.2017 20:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 фев — Sputnik. Количество погибших в результате взрыва на рынке в столице Сомали, Могадишо, достигло 35, около 40 человек получили травмы, передает
© AFP/ ASIF HASSAN
По информации агентства, взрыв прогремел на рынке в результате детонации грузового автомобиля со взрывчаткой. Сообщается о том, что среди погибших — женщины и дети.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики, количество жертв еще может увеличиться, так как некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Пока ни одна из террористических группировок, действующих на территории Сомали, не взяла на себя ответственность за взрыв.
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), которая имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Боевики "Аш-Шабаб" ведут вооруженное противостояние с правительством Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предполагается, что на рынке взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой, на месте работают медики и правоохранители.
|
Архив (ЧП)
Комментарии