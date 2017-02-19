МИНСК, 19 фев — Sputnik. Количество погибших в результате взрыва на рынке в столице Сомали, Могадишо, достигло 35, около 40 человек получили травмы, передает РИА Новости .



© AFP/ ASIF HASSAN Пакистан закрыл границу с Афганистаном после теракта в Сехван-Шарифе

По информации агентства, взрыв прогремел на рынке в результате детонации грузового автомобиля со взрывчаткой. Сообщается о том, что среди погибших — женщины и дети.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики, количество жертв еще может увеличиться, так как некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Пока ни одна из террористических группировок, действующих на территории Сомали, не взяла на себя ответственность за взрыв.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), которая имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Боевики "Аш-Шабаб" ведут вооруженное противостояние с правительством Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.