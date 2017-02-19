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В столице Колумбии произошел взрыв
В столице Колумбии, Боготе, возле арены для корриды произошел взрыв, сообщает
По информации агентства, в результате инцидента погиб один человек, еще по меньшей мере 30 — получили ранения. Большинство из них, как отмечает Reuters, являются сотрудниками полиции, которые готовились к акциям протестов против корриды.
Причины взрыва выясняются, замечает агентство.
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Причины взрыва выясняются.
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Архив (ЧП)
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