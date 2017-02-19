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В столице Колумбии произошел взрыв

20.02.2017 00:38 — ЧП | Tut.by  
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В столице Колумбии, Боготе, возле арены для корриды произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на офис мэра города.


Фото: Reuters

​По информации агентства, в результате инцидента погиб один человек, еще по меньшей мере 30 — получили ранения. Большинство из них, как отмечает Reuters, являются сотрудниками полиции, которые готовились к акциям протестов против корриды.

Причины взрыва выясняются, замечает агентство.

 
 
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Причины взрыва выясняются.

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