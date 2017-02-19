В столице Колумбии, Боготе, возле арены для корриды произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на офис мэра города.



Фото: Reuters

​По информации агентства, в результате инцидента погиб один человек, еще по меньшей мере 30 — получили ранения. Большинство из них, как отмечает Reuters, являются сотрудниками полиции, которые готовились к акциям протестов против корриды.

Причины взрыва выясняются, замечает агентство.