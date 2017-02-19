МИНСК, 20 фев – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Слониме нетрезвого мужчину, провалившегося под лед на реке Щара, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.

Инцидент на водоеме в райцентре произошел накануне в районе железнодорожного моста на улице Огинского, спасателям информация о мужчине, которому требуется помощь, поступила в 22:07.

"Работниками МЧС с применением спасательной веревки и спасательной доски спасен 50-летний гражданин, житель Слонима", – сказали в управлении.

Там также сообщили, что мужчина с диагнозом общее переохлаждение организма, острая алкогольная интоксикация был помещен в реанимационное отделение Слонимской центральной районной больницы.