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Работники МЧС спасли в Слониме мужчину, провалившегося под лед

20.02.2017 08:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Слониме нетрезвого мужчину, провалившегося под лед на реке Щара, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.

Работники МЧС спасли в Слониме мужчину, провалившегося под лед
© flickr.com/ Tony Neustaedter
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Инцидент на водоеме в райцентре произошел накануне в районе железнодорожного моста на улице Огинского, спасателям информация о мужчине, которому требуется помощь, поступила в 22:07.

"Работниками МЧС с применением спасательной веревки и спасательной доски спасен 50-летний гражданин, житель Слонима", – сказали в управлении.

Там также сообщили, что мужчина с диагнозом общее переохлаждение организма, острая алкогольная интоксикация был помещен в реанимационное отделение Слонимской центральной районной больницы.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина с диагнозом общее переохлаждение организма, острая алкогольная интоксикация был помещен в реанимационное отделение Слонимской центральной районной...

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