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Теракт в Могадишо: число погибших при взрыве на рынке возросло до 39
20.02.2017 08:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 фев – Sputnik. Количество погибших при взрыве на рынке в столице Сомали Могадишо увеличилось до 39 человек, около 50 получили различные ранения, сообщило
© REUTERS Feisal Omar
Ранее сообщалось о 35 погибших и 40 раненых. По данным главы городского округа Вададжир Ахмеда Афракса, на рынке взорвалась бомба, находившаяся в грузовике.
"Мы перевезли 39 тел, было также большое количество раненых", – сообщил глава службы скорой медицинской помощи Абдикадир Абдирахман.
Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН.
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Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.
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