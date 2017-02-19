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Теракт в Могадишо: число погибших при взрыве на рынке возросло до 39

20.02.2017 08:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев – Sputnik. Количество погибших при взрыве на рынке в столице Сомали Могадишо увеличилось до 39 человек, около 50 получили различные ранения, сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Теракт в Могадишо: число погибших при взрыве на рынке возросло до 39
© REUTERS Feisal Omar
Взрыв на рынке в Могадишо: 35 погибших, около 40 ранены

Ранее сообщалось о 35 погибших и 40 раненых. По данным главы городского округа Вададжир Ахмеда Афракса, на рынке взорвалась бомба, находившаяся в грузовике.

"Мы перевезли 39 тел, было также большое количество раненых", – сообщил глава службы скорой медицинской помощи Абдикадир Абдирахман.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

 
Теги: Минск
 
 
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Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

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