МИНСК, 20 фев – Sputnik. Количество погибших при взрыве на рынке в столице Сомали Могадишо увеличилось до 39 человек, около 50 получили различные ранения, сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.



© REUTERS Feisal Omar Взрыв на рынке в Могадишо: 35 погибших, около 40 ранены

Ранее сообщалось о 35 погибших и 40 раненых. По данным главы городского округа Вададжир Ахмеда Афракса, на рынке взорвалась бомба, находившаяся в грузовике.

"Мы перевезли 39 тел, было также большое количество раненых", – сообщил глава службы скорой медицинской помощи Абдикадир Абдирахман.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН.