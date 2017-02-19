МИНСК, 20 фев — Sputnik. Пожарны ликвидировали возгорание в бане, которая была расположена на 17-м этаже жилого дома по улице Кропоткина в Минске, сообщило в понедельник Минское городское управление МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило спасателям утром в минувшее воскресенье. Сотрудники МЧС установили, что произошло возгорание деревянной обшивки парильного отделения в ванной комнате пятикомнатной квартиры.

Как отметили спасатели, в подъезде сработала система противодымной защиты. В ходе инцидента никому не понадобилась эвакуация, пострадавших нет.

Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих аппаратов и устройств, отметили в МЧС.

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