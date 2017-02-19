МИНСК, 20 фев – Sputnik. Житель Минского района спас на пожаре свою супругу и пожилую мать, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.



© Sputnik / Виктор Толочко Спасатели тушили баню в квартире на 17-м этаже в Минске

Возгорание в частном доме, расположенном в деревне Дедовка, произошло накануне днем.

"Мужчина проводил ремонтные работы, выйдя из комнаты в коридор, обнаружил, что котельная и коридор горят", – сказали в управлении.

Там также сообщили, что он, разбив окно, покинул дом, затем также разбил окно в комнате, где находилась его супруга и помог женщине выбраться. "Возле входной двери мужчина обнаружил лежащую на земле мать, затушил горящую на ней одежду и оттащил на безопасное расстояние от дома", – уточнили собеседники Sputnik.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину пожара, в качестве версии рассматривается нарушение правил эксплуатации котла.