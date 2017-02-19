МИНСК, 20 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Лепеле местную жительницу, которая подозревается в убийстве знакомой, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.

Тело 27-летней женщины с колото-резаными ранами было обнаружено в райцентре на территории гаражного кооператива утром 19 февраля.

"Установлено, что ее в ночь на 18 февраля в ссоре из ревности ножом убила 26-летняя местная жительница", — сказали в МВД.

Там также сообщили, что подозреваемая в убийстве задержана.