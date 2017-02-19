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Молодая жительница Лепеля из ревности зарезала знакомую
20.02.2017 10:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Лепеле местную жительницу, которая подозревается в убийстве знакомой, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.
Тело 27-летней женщины с колото-резаными ранами было обнаружено в райцентре на территории гаражного кооператива утром 19 февраля.
"Установлено, что ее в ночь на 18 февраля в ссоре из ревности ножом убила 26-летняя местная жительница", — сказали в МВД.
Там также сообщили, что подозреваемая в убийстве задержана.
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Тело 27-летней женщины с колото-резаными ранами было обнаружено в райцентре на территории гаражного кооператива.
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Архив (ЧП)
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