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Молодая жительница Лепеля из ревности зарезала знакомую

20.02.2017 10:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Лепеле местную жительницу, которая подозревается в убийстве знакомой, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.

Молодая жительница Лепеля из ревности зарезала знакомую
© flickr.com/ Borough Lights
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Тело 27-летней женщины с колото-резаными ранами было обнаружено в райцентре на территории гаражного кооператива утром 19 февраля. 

"Установлено, что ее в ночь на 18 февраля в ссоре из ревности ножом убила 26-летняя местная жительница", — сказали в МВД.

Там также сообщили, что подозреваемая в убийстве задержана.

 
Теги: Минск
 
 
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Тело 27-летней женщины с колото-резаными ранами было обнаружено в райцентре на территории гаражного кооператива.

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