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Суд по делу о кровавой резне в ТЦ Новая Европа начался в Минске

20.02.2017 10:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев — Sputnik. Минский городской суд в понедельник 20 февраля начал рассмотрение уголовное дело о кровавой резне в торговом центре "Новая Европа", передает корреспондент Sputnik в понедельник из зала суда.

В зале судебного заседания нет свободных мест — начало процесса освещают более 30 журналистов, также в зале находятся студенты вуза, где учился обвиняемый, родственники и потерпевшие.

Суд по делу о кровавой резне в ТЦ Новая Европа начался в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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В зале также присутствует сурдопереводчик для дочери погибшей в ТЦ "Новая  Европа" женщины.

Казакевича защищает один адвокат. Обвиняемый спокойно смотрит, как его снимают многочисленные фотокорреспонденты и телекамеры. У него изменилась прическа — он пострижен налысо.

Материалы уголовного дела составляют около 20 томов. Председательствует на процессе судья Петр Орлов.

Обвиняемый Владислав Казакевич сообщил суду, что родился 17 февраля 1998 года, учился в университете МИТСО на юрфаке, не призывался на воинскую службу, к уголовной ответственности не привлекался. 8 октября он был задержан и 13 октября 2016 года заключен под стражу. На вопросы суда о том, когда ему были вручены копии постановлений, он отвечает односложно "да", "нет", "не помню".

Казакевичу предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемый Казакевич из клетки рассматривает многочисленных журналистов, он не похож на того человека с фотографий, которые появились в сети после событий в ТЦ.

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