МИНСК, 20 фев – Sputnik. Два человека пострадали в результате ДТП в Гомеле: автомобиль Alfa Romeo вылетел с проезжей части и протаранил бетонный забор, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла накануне ночью на улице Гагарина областного центра.

"Примерно в 00:20 37-летний водитель, управляя автомобилем Alfa Romeo, из-за неправильно выбранной скорости не справился с управлением, в результате чего на пересечении с улицей Комиссарова, выехал за пределы проезжей части", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что вылетевшая с дороги машина врезалась в бетонный забор.

В результате ДТП водитель автомобили и его 27-летний пассажир получили ранения. Управлявший машиной мужчина был помещен в травматологическое отделение Гомельской областной клинической больницы.