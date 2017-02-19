﻿ Alfa Romeo протаранил бетонный забор в Гомеле. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Alfa Romeo протаранил бетонный забор в Гомеле

20.02.2017 10:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 фев – Sputnik. Два человека пострадали в результате ДТП в Гомеле: автомобиль Alfa Romeo вылетел с проезжей части и протаранил бетонный забор, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Alfa Romeo протаранил бетонный забор в Гомеле
© Фото: Intex-Press
Ассенизаторский грузовик перевернулся в Барановичах, упав на Opel

Авария произошла накануне ночью на улице Гагарина областного центра.

"Примерно в 00:20 37-летний водитель, управляя автомобилем Alfa Romeo, из-за неправильно выбранной скорости не справился с управлением, в результате чего на пересечении с улицей Комиссарова, выехал за пределы проезжей части", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что вылетевшая с дороги машина врезалась в бетонный забор.

В результате ДТП водитель автомобили и его 27-летний пассажир получили ранения. Управлявший машиной мужчина был помещен в травматологическое отделение Гомельской областной клинической больницы.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария, по информации милиции, произошла из-за того, что водитель при движении превысил скорость.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Жительница Гродно подозревается в покушении на жизнь пенсионера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика