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Жительница Гродно подозревается в покушении на жизнь пенсионера

20.02.2017 10:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 47-летней жительницы Гродно по факту покушения на убийство заведомо престарелого человека, сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Инцидент произошел в минувшую среду в областном центре — в милицию обратился мужчина и сообщил, что встретил на улице свою знакомую, которая рассказала, что совершила убийство.

Оперативники, выехавшие по вызову, задержали 47-летнюю жительницу Гродно. Следствием было установлено, что поздно вечером она, находясь в гостях у 70-летнего пенсионера, распивала с ним спиртные напитки, и в ходе застолья возникла ссора.

"В ходе возникшей на почве алкогольного опьянения ссоры женщина нанесла хозяину квартиры несколько ударов ножом в область грудной клетки, однако жизни не лишила", — рассказал представитель УСК.

Потерпевший был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. По информации СК, степень тяжести телесных повреждений установит судмедэкспертиза.

Согласно материалам дела, подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное нанесение телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также за хулиганство. Фигурантка дела нигде не работает и злоупотребляет спиртным. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, планируется проведение психиатрической экспертизы.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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О том, что женщина может быть причастна к покушению, сообщил ее знакомый, которому она рассказала о преступлении.

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