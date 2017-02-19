МИНСК, 20 фев — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 47-летней жительницы Гродно по факту покушения на убийство заведомо престарелого человека, сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Инцидент произошел в минувшую среду в областном центре — в милицию обратился мужчина и сообщил, что встретил на улице свою знакомую, которая рассказала, что совершила убийство.

Оперативники, выехавшие по вызову, задержали 47-летнюю жительницу Гродно. Следствием было установлено, что поздно вечером она, находясь в гостях у 70-летнего пенсионера, распивала с ним спиртные напитки, и в ходе застолья возникла ссора.

"В ходе возникшей на почве алкогольного опьянения ссоры женщина нанесла хозяину квартиры несколько ударов ножом в область грудной клетки, однако жизни не лишила", — рассказал представитель УСК.

Потерпевший был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. По информации СК, степень тяжести телесных повреждений установит судмедэкспертиза.

Согласно материалам дела, подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное нанесение телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также за хулиганство. Фигурантка дела нигде не работает и злоупотребляет спиртным. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, планируется проведение психиатрической экспертизы.