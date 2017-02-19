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Chevrolet вылетел с трассы и перевернулся в Барановичском районе

20.02.2017 10:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев – Sputnik. Водитель автомобиля Chevrolet Aveo был госпитализирован после ДТП в Барановичском районе: машина во время движения вылетела с трассы и перевернулась, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Chevrolet вылетел с трассы и перевернулся в Барановичском районе
© Фото: Гомельское ОУМЧС
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Авария произошла около полудня 18 февраля на 202-м километре автодороги М1/Е30 "Брест – Минск – Граница Российской Федерации".

"По предварительной информации: 53-летний житель Витебска, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, отвлекся от управления и допустил съезд автомобиля в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в результате аварии мужчина получил травмы и госпитализирован  в Барановичскую городскую больницу.

По словам собеседников Sputnik, водитель был пристегнут ремнем безопасности, что уберегло его от получения тяжелых травм. По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Водитель был пристегнут ремнем безопасности, что уберегло его от получения тяжелых травм.

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