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Знакомство в интернете закончилось для жительницы Гродно изнасилованием

20.02.2017 11:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гродно мужчину, который подозревается в совершении изнасилования местной жительницы, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Гродненского облисполкома.

Знакомство в интернете закончилось для жительницы Гродно изнасилованием
© Sputnik Рамиль Ситдиков
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Инцидент произошел в областном центре в ночь с субботы на воскресенье: в милицию по телефону обратилась местная 36-летняя жительница, которая сообщила о произошедшем.

"По "горячим следам" был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, по итогам которого удалось не только установить личность подозреваемого, но и его задержать", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что женщина познакомилась с насильником в интернете на сайте знакомств, после десяти дней переписки она решила встретиться с мужчиной. Они посетили кафе, затем дискотеку, а после полуночи мужчина предложил новой знакомой прогуляться к Неману. "Там он напал на женщину, снял с нее золотые цепочку и сережки, ударил несколько раз по лицу, после чего изнасиловал", – сказали в УВД.

В управлении отметили: преступник – ранее имевший судимости за убийство и изнасилование – на сайте знакомств присутствовал с вымышленным именем, чужой фотографией. 

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Преступник, ранее имевший судимости за убийство и изнасилование, на сайте знакомств присутствовал с вымышленным именем, чужой фотографией.

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