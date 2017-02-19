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В столичной квартире на 17-м этаже горела баня
Субботним утром 18 февраля спасателям поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме по улице Кропоткина, 84 в столице. Оказалось, в одной из квартир на 17 этаже загорелась баня,
Пожар произошел в 5-комнатной квартире, где в ванной комнате была оборудована баня. Огонь охватил деревянную обшивку парилки на площади в 6 квадратных метров.
О возгорании спасатели узнали благодаря сработке системы противодымной защиты в подъезде.
Причина пожара — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
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О возгорании спасатели узнали благодаря сработке системы противодымной защиты в подъезде.
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Архив (ЧП)
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