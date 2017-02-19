МИНСК, 20 фев — Sputnik. Обвиняемый в кровавой резне в ТЦ "новая Европа" Владислав Казакевич начал давать показания в суде, он заявил, что хотел не только совершить массовое убийство, но и убить проститутку и взять заложников в торговом центре, передает корреспондент Sputnik в понедельник из зала суда.

Отчисление — просто повод

"3 октября возникло желание убить как можно больше сокурсников. Это было в поликлинике, вечером, куда я пришел за справкой о пропуске занятий. Эту справку я не получил — вот тогда и возникло желание поубивать", — сказал Казакевич.

По его словам, "такие желания были давно и часто возникали на протяжении 2016 года. А отчисление — это просто повод".

"4 октября пошел покупать все необходимое — пилу, топор для подстраховки, присадку, масло и шприц для смазки цепи. 6 октября я испытал бензопилу, на Цнянском водохранилище, попилил сухостой чуток, удостоверился, что все нормально для будущей работы", — сказал Казакевич.

"Хочу уточнить, что перед университетом пытался выпить водки, но не получилось, пил перед тем как идти в торговый центр", — сказал он.

Хотел, чтобы спецназ убил на глазах у публики

"Я планировал сначала напасть на охрану с перцовыми баллонами, поскольку охраны не было, решил напасть на тех, кто первым попался на глаза", — сказал обвиняемый.

Он также заявил в суде, что планировал взять заложника в торговом центре и чтобы спецназ его убил на глазах у публики.

Он также сообщил суду, что перед тем, как совершить убийство в ТЦ он хотел вызвать проститутку, "чтобы попрактиковаться, убивая ее, а потом съесть ее мясо".

Казакевич сообщил, что у него в 2016 году возникали мысли о том, что когда закончит университет, то совершит "большой теракт, хотел, чтобы моими жертвами стали китайцы и мусульмане". Он также подробно рассказал, как резал людей в ТЦ "Новая Европа".