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Молодой безработный могилевчанин выпрыгнул из окна 4-го этажа

20.02.2017 12:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев – Sputnik. Житель Могилева погиб в результате падения с 4-го этажа, по предварительным данным, он совершил суицид, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Молодой безработный могилевчанин выпрыгнул из окна 4-го этажа
© Sputnik Юрий Абрамочкин
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Инцидент в одном из домов на улице Гагарина областного центра произошел в ночь воскресенье 19 февраля. Тело погибшего нашли около многоэтажки случайные прохожие.

"Могилевским межрайотделом УСК по факту проводится проверка", – сказала Соленюк.

Она также уточнила, что следователями назначены экспертизы, включая судебно-медицинская, для установления причины смерти мужчины. По предварительным данным, могилевчанин совершил суицид.

Известно, что погибший 1985 года рождения нигде не работал. 

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Следователями назначены экспертизы, включая судебно-медицинская, для установления причины смерти мужчины.

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