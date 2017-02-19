МИНСК, 20 фев – Sputnik. Житель Могилева погиб в результате падения с 4-го этажа, по предварительным данным, он совершил суицид, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.



© Sputnik Юрий Абрамочкин Молодая балерина покончила с собой в Минске

Инцидент в одном из домов на улице Гагарина областного центра произошел в ночь воскресенье 19 февраля. Тело погибшего нашли около многоэтажки случайные прохожие.

"Могилевским межрайотделом УСК по факту проводится проверка", – сказала Соленюк.

Она также уточнила, что следователями назначены экспертизы, включая судебно-медицинская, для установления причины смерти мужчины. По предварительным данным, могилевчанин совершил суицид.

Известно, что погибший 1985 года рождения нигде не работал.