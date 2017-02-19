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Жестокое убийство женщины в Лепеле: задержана семейная пара
20.02.2017 13:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 фев – Sputnik. Семейная пара задержана в Лепеле по подозрению в убийстве местной жительницы, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
© Pixabay.com
Убийство произошло ночью 18 февраля: труп местной жительницы 1990 года рождения с резаными ранами был обнаружен на территории гаражного кооператива. Ранее в МВД Беларуси сообщали, что по факту задержана женщина, которая, по предварительной информации,
"Поступило сообщение от местного жителя о том, что его супруга приехала домой, разбудила его и сообщила о совершенном убийстве знакомой. Предварительно она переоделась, сожгла на приусадебном участке свою одежду и написала предсмертную записку", – сказала Сахарова.
Она также рассказала, что подозреваемыми по уголовному делу признана семейная пара – 45-летний мужчина и его 25-летняя супруга, они задержаны.
На месте происшествия, а также дома у подозреваемых проведены осмотры, следователи нашли и изъяли нож, предсмертную записку, фрагменты одежды.
Лепельским райотделом СК возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Беларуси.
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На месте происшествия, а также дома у подозреваемых проведены осмотры, следователи нашли и изъяли нож, предсмертную записку.
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