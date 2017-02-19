МИНСК, 20 фев Sputnik. Обвиняемый Владислав Казакевич заявил в суде, что у него не было проблем в жизни, но ему все равно хотелось убивать людей.

Казни без цензуры

Основными увлечениями Казакевича были, по его словам, были — тренажерный зал, бег, плавание. Этим он занимался для здоровья. А из наук ему больше всего нравилась биология. "Эволюция генотипа", — уточнил он, отвечая на вопрос судьи.



© Sputnik / Виктор Толочко Студент с бензопилой: желание убивать появилось давно

Он также рассказал, что в МИТСО он учился по специальности юрист — международник, "этого хотели и я и родители". А потом он хотел получить второе образование — по биологии.

С преподавателями "все было отлично",- сказал он. "Ко мне хорошо относились, а я плохо", — сказал он, но не смог пояснить, с чем это связано.

На вопрос судьи "почему возникло желание убивать?", Казакевич ответил "не знаю". Вместе с тем он добавил, что отчисление из МИТСО было справедливым.

Судья и прокурор задавали вопросы о том, чем он интересовался, какие смотрел фильмы, видео в интернете.

"Про маньяков люблю смотреть фильмы. Да и много всего, не буду рассказывать", — сказал он. Казакевич также сообщил, что любил смотреть "Казни исламского государства" без цензуры, про теракты".

"Сожалею, что мало убил"

Отвечая на вопросы адвоката, Казакевич сообщил, что не собирался убивать детей или причинять страдания своим жертвам.



© Sputnik / Виктор Толочко Суд по делу о резне в ТЦ "Новая Европа": Казакевич признал вину

"Чувствовали ли вы какие что эмоции когда убивали?" — спросил адвокат. "Ничего не чувствовал, ничего не испытывал", — сказал обвиняемый, но добавил, что не сожалеет о том, что совершил.

"Сожалею, что мало убил", — сказал Казакевич.

Отвечая на вопрос судьи, осознавал ли он то, что бензопила причиняет особые страдания жертве, Казакевич сообщил, что "в идеале он хотел бы иметь огнестрельное оружие".

Также в ходе допроса выяснялся вопрос о медпрепарате, который употреблял Казакевич в связи с прыщами на лице. По его словам, он стеснялся прыщей и поэтому пропускал занятия в МИТСО. Врач, который выписала ему эти таблетки, предупредила о побочных действиях, в том числе суицидального характера.

Трагедия в ТЦ произошла воскресным вечером 8 октября 2016 года, тогда 17-летний бывший студент первого курса МИТСО Владислав Казакевич с бензопилой и топором напал на женщин, в результате полученных травм одна из них погибла и еще две получили ранения.

После проведенной психиатрической экспертизы Казакевич был признан вменяемым. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.