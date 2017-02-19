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Муж погибшей в ТЦ: обвиняемый заслуживает самого строго наказания
20.02.2017 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 фев — Sputnik. Обвиняемый в резне бензопилой ТЦ "Новая Европа" Владислав Казакевич заявил, что у него не исчезло желание убивать, а иски, заявленные родственниками погибшей о возмещении морального вреда, он назвал слишком большими.
© Sputnik / Виктор Толочко
Отвечая на вопрос мужа убитой в ТЦ Елены Александронец о том, исчезло ли у него желание убивать после задержания 8 октября, обвиняемый сказал: "Возникало желание убивать, оно всегда есть".
"Она ушла в хорошем настроении"
Муж убитой также был допрошен в суде, он рассказал, что его жена за 3 недели до трагических событий устроилась на работу в ТЦ "Новая Европа".
"Был хороший день, солнечный, я подвез ее к центру, и она ушла на работу в хорошем настроении, в 17.20 она позвонила, я ей сказал, что буду ждать к ужину к 22.00", — рассказал в суде супруг погибшей женщины.
Дома он приготовил ужин, дочка есть отказалась, и мужчина отправился посмотреть электронную почту, почитать в интернете новости. Вскоре там появилось сообщение о кровавом происшествии в ТЦ "Новая Европа".
© Sputnik / Виктор Толочко
"Я сразу же стал звонить жене, телефон не отвечал. Я звонил течение полутора часов, и начал понимать, что что-то случилось именно с ней. В 21.30 поступил звонок из милиции о том, что жена была убита. Я сообщил дочери, начальнику, своим родителям, до ее родной сестры не смог дозвониться",- рассказал супруг погибшей женщины.
"Заслуживает самого строгого наказания"
Говоря о сумме иска — 45 тысяч белорусских рублей морального вреда и 5 тысяч рублей затрат на похороны, он сказал, что "хочет обеспечить безбедное будущее единственной дочери. Как будет строиться жизнь дальше — не знаю, ничего не могу планировать и осуществлять".
"Считаю, он заслуживает самого строго наказания — мысли у него конкретные, цели определенные",- сказал муж убитой.
Трагедия в ТЦ произошла воскресным вечером 8 октября 2016 года, тогда 17-летний бывший студент первого курса МИТСО Владислав Казакевич с бензопилой и топором напал на женщин, в результате полученных травм одна из них погибла и еще две получили ранения.
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Обвиняемый Казакевич считает, что заявленные родными погибшей и потерпевшими иски слишком большие.
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