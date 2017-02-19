МИНСК, 20 фев — Sputnik. Обвиняемый в резне бензопилой ТЦ "Новая Европа" Владислав Казакевич заявил, что у него не исчезло желание убивать, а иски, заявленные родственниками погибшей о возмещении морального вреда, он назвал слишком большими.



© Sputnik / Виктор Толочко Казакевич не сожалеет о случившемся в ТЦ "Новая Европа"

Отвечая на вопрос мужа убитой в ТЦ Елены Александронец о том, исчезло ли у него желание убивать после задержания 8 октября, обвиняемый сказал: "Возникало желание убивать, оно всегда есть".

"Она ушла в хорошем настроении"

Муж убитой также был допрошен в суде, он рассказал, что его жена за 3 недели до трагических событий устроилась на работу в ТЦ "Новая Европа".

"Был хороший день, солнечный, я подвез ее к центру, и она ушла на работу в хорошем настроении, в 17.20 она позвонила, я ей сказал, что буду ждать к ужину к 22.00", — рассказал в суде супруг погибшей женщины.

Дома он приготовил ужин, дочка есть отказалась, и мужчина отправился посмотреть электронную почту, почитать в интернете новости. Вскоре там появилось сообщение о кровавом происшествии в ТЦ "Новая Европа".



© Sputnik / Виктор Толочко Студент с бензопилой: желание убивать появилось давно

"Я сразу же стал звонить жене, телефон не отвечал. Я звонил течение полутора часов, и начал понимать, что что-то случилось именно с ней. В 21.30 поступил звонок из милиции о том, что жена была убита. Я сообщил дочери, начальнику, своим родителям, до ее родной сестры не смог дозвониться",- рассказал супруг погибшей женщины.

"Заслуживает самого строгого наказания"

Говоря о сумме иска — 45 тысяч белорусских рублей морального вреда и 5 тысяч рублей затрат на похороны, он сказал, что "хочет обеспечить безбедное будущее единственной дочери. Как будет строиться жизнь дальше — не знаю, ничего не могу планировать и осуществлять".

"Считаю, он заслуживает самого строго наказания — мысли у него конкретные, цели определенные",- сказал муж убитой.

Трагедия в ТЦ произошла воскресным вечером 8 октября 2016 года, тогда 17-летний бывший студент первого курса МИТСО Владислав Казакевич с бензопилой и топором напал на женщин, в результате полученных травм одна из них погибла и еще две получили ранения.

После проведенной психиатрической экспертизы Казакевич был признан вменяемым. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

