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Минчанка рассказала, как на нее в ТЦ напал студент с бензопилой

20.02.2017 16:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев — Sputnik. Потерпевшая по делу о кровавой резне в ТЦ, которой были нанесены ранения, до сих пор находится на больничном. В суде она рассказала, как на нее было совершено нападение, когда она сидела в пиццерии в ТЦ "Новая Европа".

Минчанка рассказала, как на нее в ТЦ напал студент с бензопилой
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Я гуляла по "Европе", хотела уже идти домой, но решила зайти и пиццерию перекусить, сняла пальто, ко мне подошла официантка, приняла заказ — я взяла телефон и стала искать, кому перезвонить, чтобы скоротать время", — вспоминает женщина вечером 8 октября 2016 года.

"Официантка принесла заказ — маленькую пиццу, бокал пива. Все было горячее. Смотрю — кто-то идет, люди побежали, потом я услышала звук как будто кто-то сверлил, даже племянница, с которой я разговаривала по телефону, услышала этот звук", — продолжила обвиняемая.

"Смотрю, идет по пиццерии какой-то чудик в маске. Худой, сутулый. Подумала, что может розыгрыш. В "Европе" была в первый раз и подумала — может это пятничная шутка",- сказала потерпевшая.

"Я подняла голову и увидела, что на меня смотрит этот чудик. Он смотрел на меня, а я на него, думаю — постоит и уйдет. Потом опять поднимаю глаза и понимаю, что он чем-то замахивается",- продолжила женщина.

Минчанка рассказала, как на нее в ТЦ напал студент с бензопилой
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Я почувствовала, что меня ударили чем-то тяжелым, вынесла ногу вперед, чтобы встать из-за стола, меня ударило что-то по плечу и я села. Когда вскочила, то увидела, что это существо замахивается на меня топором. У меня все похолодело, я вскочила, схватила вешалку. Я почувствовала, что у меня все разбито и если я сделаю вздох, то у меня все разорвется. Первой мыслью было то, как воспримет мой ребенок то, что его мать убил какой-то маньяк", — рассказала потерпевшая.

Потом она начала махать вешалкой, кричать, чтобы он ушел, вернулась невыносимая боль от травмы, она потихоньку села на диван и попросила посетителей ТЦ вызвать скорую, рассказала потерпевшая. А обвиняемый, по ее словам, пошел дальше по торговому центру.

"Все было в крови, мне поставили капельницу, так как я потеряла много крови. Отправили меня в больницу на скорой помощи",- сказала потерпевшая.

Она сообщила, что до сих пор находится на больничном, испытывает страх при посещении людных мест, ей снятся кошмары и преследует постоянная боль. Поврежденная рука до сих пор не поднимается полностью.

 
Теги: Минск
 
 
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Посетительница ТЦ призналась, что первое, о чем подумала, когда ее ранил преступник – что подумает ее сын, когда узнает, что мать убил какой-то маньяк.

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