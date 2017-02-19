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ГТК: белорусы и поляки пытались "легализовать" туравтобус из Польши

20.02.2017 15:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев – Sputnik. Туристический автобус был изъят у белорусских граждан: они вместе с поляками пытались легализовать ввезенное из Польши транспортное средство, поменяв на нем регистрационные знаки и подделав документы, сообщили Sputnik в Брестской таможне.

ГТК: белорусы и поляки пытались "легализовать" туравтобус из Польши
© Фото: ГТК
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Туристический автобус остановили сотрудники ГАИ УВД Брестского облисполкома на трассе Малорита – Кобрин: на нем были установлены регистрационные знаки РФ, а водитель предоставил документы, что автобус зарегистрирован на территории России.

"Однако было установлено, что транспортное средство ввезено из Польши через пункт таможенного оформления "Варшавский мост", на территории Бреста произведен демонтаж иностранных знаков, осуществлена их замена на знаки Российской Федерации", – сказали в ГТК.

Там также сообщили, что автобус был изъят, а по данному факту Брестской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 Уголовного кодекса Беларуси.

По данным таможенников, таким образом участники преступной группы ввезли из-за границы без уплаты таможенных платежей еще несколько транспортных средств – сейчас по ним проводятся проверки.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По данным таможенников, таким образом участники преступной группы ввезли из-за границы без уплаты таможенных платежей еще несколько транспортных средств.

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