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Четверо российских военных погибли при подрыве автомобиля в Сирии

20.02.2017 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев — Sputnik. Четверо российских военнослужащих погибли, двое получили ранения при подрыве автомобиля в Сирии, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства обороны России.

Инцидент произошел 16 февраля, однако о нем стало известно только сегодня. По информации Минобороны, автоколонна сирийских войск, в составе которой ехал автомобиль с российскими военными советниками, направлялась из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс. По дороге под машиной, в которой ехали российские военнослужащие, сработал радиоуправляемый фугас.

"В результате подрыва четверо военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с весны 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Данные о количестве жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцах. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

 
Теги: Минск
 
 
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Под машиной, в которой в составе военнизированной колонны ехали российские военные советники, сработал радиоуправляемый фугас.

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