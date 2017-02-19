МИНСК, 20 фев – Sputnik. Погрузчик Caterpillar повредил металлическую ферму с расположенным на ней трубопроводом в Речице, сообщили очевидцы ДТП в социальных сетях.

Авария произошла в понедельник на улице 10 лет Октября, прилегающей к территории ОАО "РЕчицадрев".

Сообщается, что погрузчик Caterpillar во время движения повредил находящуюся над дорогой металлическую ферму с расположенным на ней трубопроводом.

В результате ДТП никто не пострадал, в настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГАИ.