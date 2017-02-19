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Погрузчик врезался в ферму с трубопроводом в Речице

20.02.2017 17:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев – Sputnik. Погрузчик Caterpillar повредил металлическую ферму с расположенным на ней трубопроводом в Речице, сообщили очевидцы ДТП в социальных сетях.

Погрузчик врезался в ферму с трубопроводом в Речице
© Фото: Светлогорск. Обо всем и обо всех / ВК
Фотофакт: МАЗ застрял в Светлогорске, зацепившись кузовом за теплотрассу

Авария произошла в понедельник на улице 10 лет Октября, прилегающей к территории ОАО "РЕчицадрев".

Сообщается, что погрузчик Caterpillar во время движения повредил находящуюся над дорогой металлическую ферму с расположенным на ней трубопроводом.

В результате ДТП никто не пострадал, в настоящее время на месте аварии  работают сотрудники ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП никто не пострадал, в настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГАИ.

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