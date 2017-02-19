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Погрузчик врезался в ферму с трубопроводом в Речице
20.02.2017 17:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 фев – Sputnik. Погрузчик Caterpillar повредил металлическую ферму с расположенным на ней трубопроводом в Речице, сообщили очевидцы ДТП в социальных сетях.
Авария произошла в понедельник на улице 10 лет Октября, прилегающей к территории ОАО "РЕчицадрев".
Сообщается, что погрузчик Caterpillar во время движения повредил находящуюся над дорогой металлическую ферму с расположенным на ней трубопроводом.
В результате ДТП никто не пострадал, в настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГАИ.
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В результате ДТП никто не пострадал, в настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГАИ.
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