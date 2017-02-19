МИНСК, 20 фев — Sputnik. Генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть "Дружба" Сергей Сосновский задержан при получении взятки, сообщили Sputnik в пресс-службе Комитета государственной безопасности (КГБ).

"КГБ Республики Беларусь в рамках защиты экономических интересов государства и борьбы с коррупцией вскрыта и пресечена коррупционная деятельность генерального директора ОАО "Гомельтранснефть "Дружба" Сергея Сосновского, который задержан с поличным при получении взятки в особо крупном размере (пять тысяч долларов США)", — говорится в сообщении.

Собеседники агентства отметили, что взятку Сосновскому давал бывший заместитель председателя Президиума НАН Владимир Тимошпольский. Он, по информации КГБ, также задержан.

В КГБ рассказали, что в 2015 году Тимошпольский договорился с гендиректором "Дружбы", что тот за вознаграждение поможет одной из украинских компаний получить заказа на ремонт нефтепроводе "Мозырь-Брест" стоимостью восемь миллиардов неденоминированных рублей. "При этом качество предоставляемых услуг не соответствовало требованиям белорусского законодательства", — уточнили в комитете.

Для этих целей была разработана преступная схема, в которую были вовлечены подконтрольные коммерческие структуры и индивидуальные предприниматели. ВКГБ обратили внимание, что отличительной чертой была четкая иерархия в преступной группе.

"Занимая высокое должностное положение, Сосновский сопровождал реализацию "договорного" контракта и обеспечивал перечисление в адрес коммерческих структур авансовых платежей", — пояснили в КГБ.

В обязанностях Тимошпольского в свою очередь было обналичивание и распределение денежных средств между участниками преступной схемы.

"В отношении Сосновского возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 ("получение взятки") УК Республики Беларусь, в отношении Тимошпольского — по ч.2 ст.431 ("дача взятки") УК Республики Беларусь", — сказали в КГБ.

Оба в настоящее время находятся под стражей.

Следствие работает над выявлением иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.