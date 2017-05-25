﻿ КГБ: гендиректор "Гомельтранснефть" задержан. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КГБ: гендиректор "Гомельтранснефть" задержан

20.02.2017 17:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Сергей Сосновский задержан при получении взятки, сообщили Sputnik в пресс-службе Комитета государственной безопасности (КГБ).

"КГБ Республики Беларусь в рамках защиты экономических интересов государства и борьбы с коррупцией вскрыта и пресечена коррупционная деятельность генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Сергея Сосновского, который задержан с поличным при получении взятки в особо крупном размере (пять тысяч долларов США)", — говорится в сообщении.

Собеседники агентства отметили, что взятку Сосновскому давал бывший заместитель председателя Президиума НАН Владимир Тимошпольский. Он, по информации КГБ, также задержан.

В КГБ рассказали, что в 2015 году Тимошпольский договорился с гендиректором "Дружбы", что тот за вознаграждение поможет одной из украинских компаний получить заказ на ремонт нефтепровода "Мозырь-Брест" стоимостью восемь миллиардов неденоминированных рублей. "При этом качество предоставляемых услуг не соответствовало требованиям белорусского законодательства", — уточнили в комитете.

Для этих целей была разработана преступная схема, в которую были вовлечены подконтрольные коммерческие структуры и индивидуальные предприниматели. В КГБ обратили внимание, что отличительной чертой была четкая иерархия в преступной группе.

"Занимая высокое должностное положение, Сосновский сопровождал реализацию "договорного" контракта и обеспечивал перечисление в адрес коммерческих структур авансовых платежей", — пояснили в КГБ.

В обязанностях Тимошпольского в свою очередь было обналичивание и распределение денежных средств между участниками преступной схемы.

"В отношении Сосновского возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 ("получение взятки") УК Республики Беларусь, в отношении Тимошпольского — по ч. 2 ст. 431 ("дача взятки") УК Республики Беларусь", — сказали в КГБ.

Оба в настоящее время находятся под стражей.

Следствие работает над выявлением иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КГБ раскрыло преступную схему, в которой помимо Сосновского был также замешан бывший зампредседателя Президиума НАН.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Погрузчик врезался в ферму с трубопроводом в Речице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Архив (ЧП)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета
Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика